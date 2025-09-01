Auto con ocho jóvenes volcó en la ruta 306 y cayó en el patio de una casa en San Andrés

El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes en el departamento Cruz Alta. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital con distintas lesiones.

Un grave accidente de tránsito sacudió la tranquilidad de la localidad de San Andrés, en el departamento Cruz Alta, durante la madrugada del lunes. Un automóvil que circulaba por la ruta provincial 306 perdió el control, volcó y terminó dentro del patio de una vivienda ubicada a la vera de la calzada.

El siniestro ocurrió cerca de las 3:00, a la altura del kilómetro 8 de la ruta, cuando un Chevrolet Corsa se despistó por causas que aún se investigan. Según informó la policía, en el vehículo viajaban ocho jóvenes mayores de edad, quienes sufrieron diversas lesiones y fueron trasladados al Hospital Ángel C. Padilla para recibir atención médica.

De acuerdo con el testimonio del conductor, el auto se desplazaba en sentido norte-sur cuando perdió estabilidad y se salió de la vía. Las pericias a cargo de la Unidad Fiscal Criminal del Centro Judicial Capital, dirigida por el fiscal Jorge Valeria, serán claves para determinar las circunstancias que provocaron el vuelco.

El parte médico firmado por el doctor Conrado confirmó que los heridos permanecen en observación, aunque su estado es estable. Mientras tanto, Criminalística Este realizó los peritajes de rigor en el lugar del accidente.

Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras familiares y vecinos aguardan por la recuperación de los jóvenes accidentados en San Andrés.