El Conjuro 4 llega a los cines: el caso más oscuro de los Warren se estrena esta semana

La saga de terror más famosa del cine estrena su última entrega, basada en el estremecedor “caso Smurl”, uno de los más perturbadores que investigaron Ed y Lorraine Warren.

Hoy 22:06

Esta semana se estrena en los cines de todo el país “El Conjuro 4: Últimos Ritos”, la esperada película que marcará el cierre de la exitosa saga de terror iniciada en 2013. La nueva entrega está inspirada en el caso real de la familia Smurl, ocurrido en Pensilvania en la década del 80, donde se reportaron fenómenos paranormales que incluyeron ruidos inexplicables, olores fétidos, sombras y hasta ataques físicos atribuidos a una presencia demoníaca.

Caso Smurl

Los demonólogos Ed y Lorraine Warren, interpretados nuevamente por Patrick Wilson y Vera Farmiga, fueron los encargados de investigar este inquietante episodio, considerado uno de los más difíciles y emocionalmente desgastantes de su carrera.

Conjuro 4

Con este estreno, la franquicia cierra un ciclo que no solo dejó títulos inolvidables como El Conjuro, El Conjuro 2 y El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo, sino también todo un universo cinematográfico que dio vida a sagas derivadas como Annabelle y La Monja.

“Últimos Ritos” promete ser la despedida más intensa de los Warren en la pantalla grande, combinando el terror clásico con el trasfondo real que siempre caracterizó a esta historia.