Le robaron su moto y pide colaboración para recuperarla

Una joven sufrió el robo de su moto y acude a la solidaridad de la comunidad para poder recuperarla.

Hoy 22:41

Días atrás, Belén sufrió el robo de su motocicleta, una Honda Wave, cuando se encontraba estacionada en la zona de la Costanera (Parque Aguirre).

Luego de descubrir el robo, y dar parte a la policía, algunos testigos afirmaron haber visto a un sujeto a gran velocidad por la zona del Natatorio Provincial, en una moto con idénticas características a la suya.

Dado que la motocicleta es el vehículo en el que Belén se maneja diariamente, necesita recuperarlo urgentemente, por lo que acude a la solidaridad de toda la comunidad para que aporten datos que ayuden a recuperarla.

Para quienes devuelvan el vehículo o aporten datos que ayuden a recuperarlo, habrá una recompensa.