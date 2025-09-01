Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 SEP 2025 | 12º
X
WhatsApp

Le robaron su moto y pide colaboración para recuperarla

Una joven sufrió el robo de su moto y acude a la solidaridad de la comunidad para poder recuperarla.

Hoy 22:41
Honda Wave robada

Días atrás, Belén sufrió el robo de su motocicleta, una Honda Wave, cuando se encontraba estacionada en la zona de la Costanera (Parque Aguirre).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de descubrir el robo, y dar parte a la policía, algunos testigos afirmaron haber visto a un sujeto a gran velocidad por la zona del Natatorio Provincial, en una moto con idénticas características a la suya.

Dado que la motocicleta es el vehículo en el que Belén se maneja diariamente, necesita recuperarlo urgentemente, por lo que acude a la solidaridad de toda la comunidad para que aporten datos que ayuden a recuperarla.

Para quienes devuelvan el vehículo o aporten datos que ayuden a recuperarlo, habrá una recompensa.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Falleció el bebé de dos meses que ingresó al Cepsi en estado de abandono
  2. 2. Ya es oficial: nuevo incremento para jubilados y pensionados desde septiembre
  3. 3. Elecciones en Corrientes: Juan Pablo Valdés fue el gran ganador y LLA quedó en cuarto lugar
  4. 4. Se entregó el comerciante que torturó a una abogada
  5. 5. Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT