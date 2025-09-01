Santiago del Estero será sede del Encuentro Nacional de Jueces y Juezas inspirado en el Papa Francisco

El evento se realizará los días 4 y 5 de septiembre en la capital santiagueña. El presbítero y doctor en Teología, Marcelo Trejo, será uno de los disertantes locales junto a destacados conferencistas de todo el país.

Hoy 22:51

Santiago del Estero se prepara para recibir el Encuentro Nacional Homenaje al Papa Francisco, que se desarrollará los próximos 4 y 5 de septiembre bajo el lema “La senda franciscana frente a la crisis civilizatoria”. El evento reunirá a jueces, juezas y especialistas de todo el país, en un espacio de reflexión sobre justicia, derechos humanos y doctrina social inspirada en el pontífice argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los expositores locales será el presbítero y doctor en Teología Marcelo Trejo, egresado de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, quien abordará el tema “Subsidiaridad y solidaridad en la episteme de Justicia”. Reconocido por su vasta trayectoria académica y pastoral, Trejo destacó: “Sin Justicia no hay Dignidad. De allí la importancia de este encuentro, que desafía a replantear cuestiones jurídicas y vislumbrar operatividades posibles en torno a derechos humanos y sociales”.

En diálogo con Diario Panorama, el sacerdote señaló: “Alabo el auspicio y la motivación de seguir revisando la justicia para los pueblos a partir del pensamiento doctrinal de Francisco. No se trata de debatir cientificidades, sino de encontrar caminos para una humanidad nueva”.

Trejo, quien además dirige el Observatorio contra la Trata de Personas del Gobierno Provincial, resaltó que la elección de Santiago como sede tiene un fuerte valor simbólico: “Es una alegría que este encuentro se realice en la tierra de Mama Antula, resaltando el legado pontificio de nuestro querido Papa argentino”.

La organización del Encuentro Nacional está a cargo del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), con el apoyo del Poder Judicial de Santiago del Estero, a través del Centro Único de Capacitación, y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia.

Trejo agradeció especialmente la invitación al Dr. Eduardo Llugdar, miembro del Superior Tribunal de Justicia, y expresó su expectativa por la repercusión que tendrá el evento en el ámbito académico, judicial y social.