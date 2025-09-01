US Open: apareció el hombre que le robó la gorra a un nene y pidió disculpas públicas

El episodio se volvió viral en redes sociales. El polaco Piotr Szczerek reconoció su error, devolvió el regalo y aseguró que fue un “momento de mal juicio”.

01/09/2025

El escándalo que se desató en el US Open tras la difusión de un video viral tuvo un giro inesperado: apareció el hombre que le arrebató la gorra a un niño luego de un partido del tenista Kamil Majchrzak. Se trata de Piotr Szczerek, un aficionado polaco que publicó un extenso comunicado en sus redes sociales pidiendo disculpas y aclarando lo sucedido.

El hecho ocurrió después del encuentro entre Majchrzak y Karen Khachanov, cuando el jugador polaco le entregó una gorra de regalo a un pequeño fanático. Las imágenes mostraron cómo Szczerek se adelantó y tomó el objeto, generando indignación y miles de comentarios en internet.

En su descargo, el hombre reconoció su error: “Asumo toda la responsabilidad por mi muy pobre juicio y acciones hirientes. Nunca fue mi intención robarle un recuerdo al niño. Creí que el sombrero estaba destinado a mis hijos, que habían pedido autógrafos previamente”.

Szczerek aseguró que ya devolvió la gorra al niño y se disculpó tanto con su familia como con los seguidores del deporte: “Espero haber reparado en parte el daño que causé”. También aclaró que ni él ni su familia realizaron comentarios en redes ni contrataron abogados, desmintiendo versiones que circularon tras el incidente.

Finalmente, el polaco reflexionó sobre lo ocurrido: “Este momento de falta de atención deshizo años de trabajo apoyando a jóvenes atletas. Es una dolorosa lección de humildad, pero me comprometo a involucrarme aún más en iniciativas que respalden a niños y jóvenes”.

El comunicado, que rápidamente se volvió tendencia, cerró con un pedido de comprensión: “Por el bien de mi familia, he desactivado los comentarios de esta publicación”.

El episodio quedó instalado como una de las noticias virales más comentadas del US Open 2025, donde la polémica inicial dio paso a la reflexión y al pedido de perdón público del protagonista.