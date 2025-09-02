El tiempo para este martes 2 de septiembre en Santiago del Estero: agradable y con 27ºC de máxima

Se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos leves del noreste, rotando al norte.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector noreste.
Hacia la tarde, cielo algo nublado, vientos rotando al norte y una temperatura máxima que tocaría los 27ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el miércoles se presentará con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector este y una temperatura máxima que tocaría los 27ºC.
