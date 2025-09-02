Charly García anuncia colaboración con Sting y revoluciona las redes

Horas atrás, ambos intérpretes revelaron la impactante noticia en redes sociales, dejando boquiabiertos a sus seguidores.

Charly García tiene música para rato. A casi un año del lanzamiento de La lógica del escorpión —su más reciente trabajo discográfico—, el artista sorprendió con el anuncio de una colaboración junto a Sting. Horas atrás, ambos intérpretes revelaron la impactante noticia en redes sociales, dejando boquiabiertos a sus seguidores.

En la publicación de Instagram se aprecia la imagen de una habitación con una ventana iluminada por la luz exterior. También se escuchan ruidos de autos, aunque ninguno de los músicos aparece en escena. El posteo está acompañado por la frase “I’m doing it my way” (“Lo estoy haciendo a mi manera”), una cita célebre de la icónica canción popularizada por Frank Sinatra.

Esta noticia llega después de que, en febrero pasado, Sting y Charly coincidieran antes del concierto del británico en Buenos Aires. Fue el exintegrante de The Police quien lo invitó a su camerino, y se viralizaron las imágenes donde se los observa sentados, charlando y compartiendo un momento juntos.

La noticia sobre una posible canción que reúne a Sting y García desató la euforia entre los fanáticos del rock. El propio Sting comentó la publicación con la palabra "Hermano", y Fito Páez también se sumó dejando un emoji de corazón.

La publicación se llenó de reacciones en cuestión de minutos: "El Dr. Charly García colaborando con Sting es algo que no me esperaba", "Charly, le diste sentido a un lunes lluvioso", "Mirá cómo me hacés arrancar con una sonrisa de oreja a oreja un lunes, sos lo más grande que hay", "Nos vas a seguir regalando música de calidad hasta el último día de tu vida".