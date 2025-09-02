Sydney Sweeney desata críticas y divide opiniones en redes con su nuevo romance

El posible romance entre la actriz de Euphoria y el polémico empresario musical Scotter Braun genera críticas en redes por la diferencia de edad y el controvertido pasado de Braun en la industria.

Hoy 08:00

La actriz Sydney Sweeney, estrella de Euphoria, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez no se trata de una campaña publicitaria, sino de su vida personal: medios estadounidenses la vinculan sentimentalmente con el empresario musical Scooter Braun, un rumor que ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

El origen del vínculo

Según el medio Star Magazine, Sweeney, de 27 años, y Braun, de 44, se habrían conocido en la fastuosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Italia. Poco después, ambos fueron vistos paseando por las calles de Venecia, lo que alimentó las sospechas.

Fuentes cercanas al empresario señalaron que Braun ya habría comentado a su círculo íntimo que mantiene una relación con la actriz, aunque pidió discreción para evitar la atención mediática en esta etapa inicial.

Sydney Sweeney y Scotter Braun

Tras la publicación del rumor, comenzaron a circular nuevamente videos del paseo en Venecia. Si bien en las imágenes no se observa un comportamiento romántico evidente, la especulación no tardó en encender las redes sociales.

Las razones detrás de la polémica

El supuesto romance no ha sido confirmado por ninguna de las partes, pero la noticia ha desatado críticas por varios motivos. El primero es la diferencia de edad: Braun es 17 años mayor que Sweeney, un punto que muchos usuarios han señalado en redes.

A esto se suma la controversial reputación del empresario. A lo largo de su carrera, Braun ha representado a artistas como Justin Bieber y Ariana Grande, pero en 2023 y 2024 varios de ellos rompieron lazos profesionales con él, lo que alimentó rumores sobre conflictos internos y problemas en su forma de trabajar.

Además, Braun mantiene desde 2019 un histórico enfrentamiento con Taylor Swift, luego de adquirir Big Machine Label Group —la compañía que poseía los derechos de los primeros seis álbumes de la cantante— y negarse a devolverle el control de su música. Este hecho impulsó a Swift a regrabar sus discos bajo la marca Taylor’s Version y provocó una campaña mediática en su contra, con acusaciones de “bullying manipulador”.

Con este trasfondo, no sorprende que el posible noviazgo con Sweeney haya dividido opiniones y generado un intenso debate online.

Sydney Sweeney