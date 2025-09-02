Jude Law recibe ovación en Venecia por su papel como Vladimir Putin en El mago del Kremlin

La película, dirigida por Olivier Assayas y basada en la novela de Giuliano da Empoli, obtuvo una ovación de 10 minutos en el Festival de Venecia, destacando la actuación del actor británico como uno de los puntos más elogiados.

Hoy 07:59

La premiere de El mago del Kremlin en el Festival de Venecia marcó uno de los momentos más comentados del evento: la película recibió 10 minutos de aplausos tras su proyección, con una ovación particularmente dirigida a Jude Law, quien interpreta a Vladimir Putin en esta adaptación cinematográfica.

La cinta, dirigida por Olivier Assayas (Paris, je t'aime), narra el ascenso político de Putin en los años 90 a través de la relación con su asesor, Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano. En la vida real, este personaje está inspirado en Vladislav Surkov, una de las figuras más influyentes en la Rusia postsoviética.

A pesar del entusiasmo del público, las críticas iniciales han sido menos favorables. En Rotten Tomatoes, la película debutó con un 46% de reseñas positivas, aunque varios analistas coinciden en que la interpretación de Law es lo más destacado del filme.

El papel podría acercar nuevamente al actor británico a la carrera por los premios. Jude Law, que nunca ha ganado un Oscar ni un Globo de Oro, estuvo nominado al primero en dos ocasiones: en 2000 por El talento de Mr. Ripley (Mejor Actor de Reparto) y en 2004 por Cold Mountain (Mejor Actor Principal), aunque perdió frente a Michael Caine y Sean Penn, respectivamente.

Con Hollywood acostumbrado a premiar trayectorias con finales consagratorios, no se descarta que esta interpretación impulse a Law a obtener una nueva nominación a los premios Oscar.