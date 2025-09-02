Horóscopo septiembre 2025: cuándo será tu mejor día según tu signo

Según explica una reconocida astróloga y tarotista, cada signo tendrá un día especial, ideal para tomar decisiones, atraer nuevas energías y aprovechar la buena suerte.

Hoy 08:09

El horóscopo de septiembre 2025 marca que estamos frente a un mes oportuno para la revisión. El primer día de septiembre Saturno reingresa retrógrado en Piscis, inaugurando un período de revisión interior donde los límites y responsabilidades se diluyen para ser replanteados desde la sensibilidad, aseguró la astróloga y tarotista Lourdes Ferro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Clarín, Ferro detalló que el 2 de septiembre Mercurio entra en Virgo, aportando claridad y análisis.

Para el 6 de septiembre, Urano inicia su retrogradación en Géminis, acelerando cambios inesperados en la comunicación y la manera de pensar. La Luna llena en Piscis del 7 de septiembre acompañada del eclipse lunar trae revelaciones y cierre de ciclos, mientras la Luna menguante en Géminis del 14 de septiembre nos invita a soltar viejas ideas, amplió la especialista.

En tanto, el 18 de septiembre Mercurio ingresa en Libra, buscando armonía en los vínculos, y el 19 de septiembre Venus llega a Virgo, pidiendo pulcritud y cuidado en el amor.

El 21 de septiembre, la Luna nueva en Virgo junto al eclipse solar trae la oportunidad de siembra y destino y, al día siguiente, el 22 de septiembre, Marte ingresa en Escorpio intensificando pasiones y el deseo de conquista, al mismo tiempo que el Sol entra en Libra marcando el equinoccio de primavera, trayendo equilibrio y renovación, explicó Ferro.

Finalmente, la Luna creciente en Capricornio del 29 de septiembre nos recuerda que toda nueva etapa requiere compromiso y madurez para sostenerse en el tiempo.

Frente a este panorama, ¿habrá días más favorables para cada signo? Ferro señaló que sí. Mirá cuál es el tuyo.

El mejor día de Aries

El día 29 los aplausos y el reconocimiento no sólo validan tu esfuerzo, sino que también te impulsan a seguir adelante, a explorar nuevos horizontes y a asumir responsabilidades más grandes. Cada proyecto completado y cada objetivo alcanzado se convierten en un escalón más hacia el éxito.

El mejor día de Tauro

El 21 la fertilidad se manifiesta de manera poderosa en todos los aspectos de tu existencia. Este concepto va más allá del ámbito de la procreación, extendiéndose a la capacidad de sembrar nuevas ideas, proyectos y relaciones significativas

El mejor día de Géminis

El día 22 un romance que pensabas terminado podría resurgir con nueva fuerza, ofreciéndote la oportunidad de reevaluar tus sentimientos y quizás reavivar esa chispa. Este reencuentro trae consigo una mezcla de nostalgia y nuevas posibilidades.

El mejor día de Cáncer

El 18, se despierta en vos la necesidad de hacer cambios en los espacios que solés habitar. Sentís el deseo de indagar sobre tus ancestros, buscando nombres y fotografías que te vinculan a tu historia familiar. Sos capaz de mediar en las disputas familiares con tacto y comprensión.

El mejor día de Leo

El 21, es hora de darle un nuevo giro a tu relación con el dinero. Imaginá que cada billete y moneda son una semilla que podés plantar y ver crecer. En lugar de preocuparte por lo que falta, enfocate en cómo hacer que tus recursos actuales florezcan. Es el mejor momento del año para realizar una simpatía del dinero.

El mejor día de Tauro

El día 22 te harás escuchar frente a cualquier obstáculo. Tu discurso será directo y convincente, capaz de penetrar a través de cualquier resistencia. Esta es una fase ideal para expresar tus ideas y defender tus puntos de vista con pasión y eficacia. No te sorprenderá si te encontrás tomando la iniciativa en debates o discusiones importantes, y logrando influir en quienes te rodean.

El mejor día de Libra

El 22, el astro rey ingresa en tu signo ¡feliz cumpleaños! Es como si recibieras una infusión de energía extra, una iluminación intensa sobre tu identidad y tu forma de presentarte al mundo. Durante este ciclo, tu aura natural se volverá aún más magnética y armonizadora. Irradiarás un encanto y una diplomacia cautivadora que te ayudarán a destacar y a atraer la atención de los demás.

El mejor día de Escorpio

El 21 tu capacidad para comprender y sintonizar con las necesidades de los demás se amplifica significativamente durante este periodo. Te encontrás más empático y sensible hacia las emociones y aspiraciones de aquellos que te rodean.

El mejor día de Sagitario

El día 2 el transito de Mercurio te ayuda a lucirte en lo que hacés. Este planeta funciona como un representante diplomático que te conecta con cuanta persona influyente se cruce en tu camino. Observá con mayor detenimiento tus objetivos y andá tras ellos.

El mejor día de Capricornio

El día 29 recuerda la importancia de la planificación. No te limites a objetivos inmediatos, sino que visualizá tus metas a largo plazo y trazá un plan que te permita avanzar gradualmente hacia ellas. Celebrá cada hito alcanzado en el camino y mantené la motivación y el enfoque.

El mejor día de Acuario

El 19 la chispa sensual que sentís revolotear a tu alrededor puede encender cosas increíbles en tu vida íntima. Jugá con esa energía, dejala que te inspire a explorar nuevas formas de conectar con tu pareja. Es una invitación a redescubrir tu sensualidad y a sumergirte en la pasión.

El mejor día de Piscis

El día 29 es el momento de experimentar, de probar cosas nuevas y de salir de tu zona de confort. No te preocupes por lo que piensen los demás, escucha tu voz interior y seguí tus instintos. Tu personalidad es un imán que atraerá a personas afines que comparten tu espíritu libre.