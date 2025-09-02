En medio del escándalo por las coimas, Milei canceló su viaje a Las Vegas para ver a Fátima Florez y va solo a Los Ángeles

El Presidente acortó la gira y no asistirá, como tenía previsto, al show de su ex novia el viernes.

Hoy 14:41

El Gobierno todavía no logra escapar de la tormenta que estalló tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, que sumó un nuevo capítulo esta semana con la controversia judicial por las grabaciones atribuidas a Karina Milei. En ese marco, el presidente Javier Milei modificó la agenda de su viaje a Estados Unidos y canceló su parada en Las Vegas, donde iba a asistir al show de su expareja Fátima Florez.

El libertario tenía previsto partir hacia Estados Unidos este miércoles, luego del acto de cierre de La Libertad Avanza en Moreno, para llevar adelante una serie de encuentros con empresarios e inversores en Los Ángeles y en Las Vegas. En esa segunda parada, había trascendido que Milei asistiría al espectáculo protagonizado por su exnovia y que regresaría el sábado, justo antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Sin embargo, luego de dos semanas bajo asedio político, mediático y social por la supuesta trama de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que denunciaron los audios del extitular del área, Milei decidió sostener el viaje, pero irá solamente a Los Ángeles y regresará al país el viernes.

Los tiempos de la nueva gira internacional coinciden con lo que probablemente sea la mayor crisis del Gobierno hasta ahora, que inició con una dura derrota legislativa en el Congreso -con la caída del veto a la emergencia en discapacidad en Diputados- y se agravó profundamente con la filtración de los audios de Spagnuolo que sembraron sospechas sobre su propia hermana y la mano derecha de esta, Eduardo "Lule" Menem.

El episodio fue seguido de la aparición de nuevos audios, esta vez protagonizados por Karina Milei, que si bien no daban cuenta de ningún ilícitio, pusieron a la Casa Rosada en máxima alerta y provocaron una dura réplica del Ejecutivo ante los tribunales. En ese sentido, el Gobierno presentó una cautelar en la Justicia para frenar la difusión de las grabaciones y subió la apuesta con una denuncia penal donde acusó "una operación de inteligencia ilegal" para "desestabilizar" el país e influir en las próximas elecciones legislativas.

Es en ese contexto Milei pisará tierras norteamericanas por undécima vez desde su llegada a la Presidencia para encabezar una reunión este jueves con alrededor de 80 empresarios de distintos rubros para introducirlos sobre el momento que atraviesa el país y su gestión. El evento será en la casa de Malibú de Michael Milken, economista y director del instituto homónimo, donde el mandatario ya expuso en dos oportunidades.

Allí también acudirá una parte de los inversores de cadenas hoteleras con los que el libertario iba a reunirse en Las Vegas, que sufrieron un cambio en el cronograma a último momento. Así, el jefe de Estado regresará a la Argentina el viernes, justo en la previa de los comicios locales de la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza asegura que podría poner "el úlimo clavo en el cajón del kirchnerismo".