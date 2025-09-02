En medio del escándalo por las coimas, Milei viaja a Las Vegas para ver un show de Fátima Florez

El Presidente combinará reuniones empresariales en Estados Unidos con la asistencia al espectáculo de su expareja.

Hoy 08:26

El presidente Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos para mantener reuniones con empresarios de multinacionales en Los Ángeles y Las Vegas. Su regreso está previsto para el sábado 6, antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según confirmó Casa Rosada, el presidente arribará el jueves 4 de septiembre a la ciudad de Los Ángeles, California, mientras que al día siguiente se trasladará a Las Vegas, Nevada. “Va a tener reuniones con un grupo selecto de empresarios”, informaron voceros oficiales.

Si bien todavía no está confirmado quiénes lo acompañarán en la comitiva, se especulaba la ya habitual presencia de su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Sin embargo, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), finalmente Karina no viajará. Por el contrario, quienes sí podrían acompañar a Milei serían el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

Un dato que llamó la atención fue el anuncio de la presencia de Javier Milei en obra de teatro de su expareja Fátima Florez, quien se presentará en el Hotel Casino Sahara durante el viernes y sábado de esta semana, como parte de las celebraciones oficiales por el Mes de la Hispanidad.

Semanas atrás, la propia imitadora había expresado: “Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco, él de su tour y yo con el mío. Y bueno, así que en esa coincidencia está bueno que nos veamos ahí, arriba del escenario”.

Finalmente, la presencia del mandatario fue confirmada por el empresario Jorge Elías, quien promocionó el espectáculo en Facebook: “¡Viene Milei!”, aseguró.

El lunes pasado, el propio Presidente aclaró los rumores que comenzaron a circular en los últimos días sobre una supuesta relación con la humorista. “¿Volviste con Fátima?”, le pregunto Yanina Latorre en un mensaje. Sin vueltas, el mandatario fue contundente con su respuesta: “No. Se me hace imposible tener una relación razonable”, sostuvo y agregó: “Tenemos una excelente relación de amistad”.

El regreso del Presidente está previsto para el sábado, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, no será parte del cierre de campaña bonaerense que la Alianza La Libertad Avanza llevará a cabo el miércoles en el partido de Moreno bajo la premisa “kirchnerismo nunca más”.