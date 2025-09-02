Tragedia en Sudán: un alud sepultó una aldea y causó más de mil muertes

El deslizamiento ocurrió en la región montañosa de Jebel Marra, en la localidad de Tarsin. Solo una persona sobrevivió. Grupos locales piden ayuda internacional para las tareas de rescate.

Hoy 08:29

Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias sepultó el domingo la aldea de Tarsin, en el oeste de Sudán, y provocó la muerte de al menos mil personas, dejando un solo sobreviviente, según informó el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán.

La tragedia ocurre en medio de la guerra que enfrenta al Ejército sudanés y a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur del Norte.

El grupo rebelde liderado por Abdelwahid Mohamed Nour explicó que la totalidad de los aldeanos, incluyendo hombres, mujeres y niños, murieron en el deslizamiento. En un comunicado señalaron: “Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra”.

El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán pidió a las Naciones Unidas asistencia para la recuperación de cuerpos y el movimiento de escombros, ya que la aldea quedó completamente arrasada.

La región de Jebel Marra se ha convertido en refugio de miles de desplazados que huyen de los enfrentamientos entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). El grupo rebelde que controla la zona montañosa de Jebel Marra se ha mantenido neutral en estos combates, pero ahora enfrenta las consecuencias de esta tragedia natural que ha destruido la aldea de Tarsin.