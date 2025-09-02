Ataque salvaje a una niña en Las Termas: la asaltaron y le provocaron un corte en el cuello

La víctima fue abordada en plena calle y sufrió una grave herida en el cuello. El fiscal ordenó allanamientos y hay cuatro sospechosos que siguen prófugos.

Hoy 08:42

Una niña de 11 años fue víctima de un ataque mientras transitaba por el barrio Toro Yacu, en Las Termas de Río Hondo.

Cuatro personas la abordaron con la intención de robarle el teléfono celular y, en el forcejeo, la menor sufrió una lesión en el cuello con un objeto cortante.

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas en la intersección de las calles Rondeau y Chacabuco. Testigos señalaron que la niña fue empujada y cayó al suelo, momento en que uno de los agresores la hirió. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

Vecinos que escucharon los gritos socorrieron a la menor y dieron aviso a las autoridades. Fue trasladada a un centro médico donde se constató que su estado no es de gravedad, aunque permanece bajo observación y recibe acompañamiento psicológico.

La Policía inició un operativo para localizar a los sospechosos, que continúan prófugos. La causa quedó a cargo del fiscal de turno del Centro Judicial Las Termas, que ya dispuso medidas para avanzar en la investigación.