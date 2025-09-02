Falleció el adolescente de 14 años involucrado en un choque de motos en Los Juríes

El joven había sufrido graves lesiones tras colisionar de frente con otra motocicleta en la que circulaba otra menor. Pese a los esfuerzos médicos, murió en la madrugada de este martes.

Hoy 08:59

En las primeras horas de este martes 2 de septiembre se confirmó el fallecimiento de A.G., un adolescente de 14 años que permanecía internado en el Cepsi de la ciudad Capital luego de sufrir un choque frontal entre dos motocicletas en la localidad de Los Juríes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente ocurrió en la madrugada del lunes, cuando dos menores que se desplazaban en motos distintas colisionaron de frente por causas que aún se investigan. La violencia del impacto dejó a ambos con lesiones de consideración, pero A.G. resultó con el cuadro más grave: traumatismo encefalocraneano, pérdida de conocimiento y otorragia.

Pese a la atención recibida y al esfuerzo del personal médico, el adolescente falleció alrededor de las 0:30 horas de este martes. Por orden judicial, su cuerpo fue trasladado a la morgue para la correspondiente autopsia.

Las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias que provocaron esta tragedia que enluta a la comunidad de Los Juríes.