Viviendas Colón: 22 años construyendo hogares, ahora en Santiago del Estero

Con más de dos décadas de trayectoria y cientos de familias que ya concretaron el sueño de la casa propia, Viviendas Colón llega nuevamente a Santiago del Estero para brindar asesoramiento personalizado y presentar sus planes de construcción con entrega asegurada y servicio contraentrega.

Hoy 08:00

Este viernes 5 de septiembre, de 9 a 17 horas y durante todos los viernes, los vecinos podrán acercarse al stand de la empresa en avenida Moreno (S) 775, en Capital, donde recibirán atención directa por parte de su equipo especializado.

Una empresa con respaldo y experiencia fundada en Salta y atendida por sus propios dueños, Viviendas Colón se ha consolidado como líder regional gracias a su fábrica propia, equipo de trabajo capacitado y un área de arquitectura y diseño que desarrolla planos personalizados según las necesidades de cada cliente.



Modelos para cada estilo de vida

La empresa ofrece una amplia variedad de diseños: desde viviendas estilo cabaña, casas minimalistas y americanas, hasta proyectos en dos plantas. Cada construcción puede realizarse en sistema en seco o húmedo, con la posibilidad de adaptar y personalizar cada detalle.

Además, quienes se acerquen al stand podrán acceder a beneficios exclusivos por asistir y consultar en persona sobre los planes de financiación flexibles que la empresa pone a disposición.

Con presencia en Salta, Tucumán y Jujuy, Viviendas Colón continúa expandiéndose y reafirma su compromiso de llevar soluciones habitacionales de calidad a toda la región.