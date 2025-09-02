Encuentro emotivo y educativo: el SEEHS recibió a sus padrinos del BAEHS

En el marco del 46° aniversario del colegio, directivas del BAEHS de Buenos Aires compartieron una jornada especial con autoridades, alumnos y docentes del Santiago del Estero English High School.

Hoy 09:51

Esta semana, la Prof. Estela Alzugaray de Rueda, Directora General del Colegio Bilingüe Buenos Aires English High School (BAEHS), realizó una visita institucional a nuestra provincia, acompañada por la Prof. Paola Danesi, Directora del Departamento de Inglés de la misma institución. La comitiva tuvo como destino el Colegio Bilingüe Santiago del Estero English High School (SEEHS), establecimiento del cual el BAEHS es padrino.

A su llegada, las visitantes fueron cálidamente recibidas por el equipo directivo del SEEHS y su fundador, el Dr. Julio César Lemme Plaghos. En un clima de cordialidad y camaradería, compartieron un encuentro en el que se destacó el compromiso mutuo por la excelencia educativa y los lazos históricos que unen a ambas instituciones.

En ese marco, la Prof. Alzugaray hizo entrega de una placa conmemorativa con motivo de celebrarse el 46° aniversario de la fundación del SEEHS. Asimismo, donó a la biblioteca del establecimiento un ejemplar del libro "Alumni, el Mito", obra del escritor Martín Emanuel De Vita, dedicada de puño y letra por el autor. El libro repasa la rica historia del mítico Club Alumni, institución deportiva que marcó una época en el fútbol argentino.

Al respecto, se recordó que el Club Alumni fue fundado por Alexander Watson Hutton, creador del BAEHS, quien ya en 1898 incorporó el deporte como parte fundamental del programa educativo. Bajo su conducción, Alumni se consolidó rápidamente como uno de los equipos más destacados del país, alcanzando múltiples campeonatos y manteniéndose hasta hoy, más de un siglo después de su disolución en 1912, en el quinto puesto del ranking histórico de equipos con más títulos en el fútbol argentino.

Además, se subrayó el rol de Watson Hutton como pionero del deporte nacional, siendo el principal impulsor de la primera asociación de clubes de fútbol en el país, antecedente directo de la actual A.F.A. (Asociación del Fútbol Argentino).

La jornada concluyó con un recorrido por las instalaciones del SEEHS, donde las visitantes compartieron gratos momentos con alumnos del nivel primario, en un ambiente de alegría y aprendizaje.