Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 SEP 2025 | 14º
X
Policiales

Una camioneta chocó contra un animal en plena Ruta 89 y terminó con importantes daños

El hecho ocurrió a la altura del paraje San Luis, cerca de Roldán. Los dos ocupantes del vehículo, oriundos de la Capital, resultaron ilesos pese al fuerte impacto.

Hoy 10:08

Un insólito accidente de tránsito tuvo lugar en la mañana de este martes sobre Ruta Nacional 89, en cercanías a la localidad de Roldán, cuando una camioneta terminó impactando contra un animal porcino que se cruzó sorpresivamente en la calzada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho fue reportado alrededor de las 8 de la mañana, momento en que efectivos de la Comisaría 28 se hicieron presentes en el lugar tras recibir el llamado de alerta.

En el sitio, los uniformados constataron que se trataba de una Renault Kangoo tipo furgón, conducida por Juan Moisés, domiciliado en la ciudad Capital, quien viajaba acompañado por Francisco Ruiz con destino a la ciudad de Quimilí.

Según relató el propio conductor a las autoridades, todo transcurría con normalidad hasta que, al llegar a la altura del paraje San Luis, un cerdo cruzó repentinamente la ruta, sin darle tiempo a maniobrar ni frenar a tiempo.

El violento impacto provocó daños materiales en la parte frontal del vehículo, aunque afortunadamente ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, por lo que no fue necesaria la asistencia médica.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Importante operativo en pleno centro: secuestran drogas, millones en efectivo y aprehenden a un motociclista
  2. 2. Patricia Bullrich sobre la presentación judicial: "En la Casa Rosada hubo espionaje ilegal armado"
  3. 3. Maduro advierte que está listo para una guerra si EE.UU. invade Venezuela
  4. 4. Santiago del Estero será sede del Encuentro Nacional de Jueces y Juezas inspirado en el Papa Francisco
  5. 5. Productor de Quimilí denuncia estafa millonaria y señala al acusado como prófugo en Chaco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT