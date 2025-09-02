Una camioneta chocó contra un animal en plena Ruta 89 y terminó con importantes daños

El hecho ocurrió a la altura del paraje San Luis, cerca de Roldán. Los dos ocupantes del vehículo, oriundos de la Capital, resultaron ilesos pese al fuerte impacto.

Hoy 10:08

Un insólito accidente de tránsito tuvo lugar en la mañana de este martes sobre Ruta Nacional 89, en cercanías a la localidad de Roldán, cuando una camioneta terminó impactando contra un animal porcino que se cruzó sorpresivamente en la calzada.

El hecho fue reportado alrededor de las 8 de la mañana, momento en que efectivos de la Comisaría 28 se hicieron presentes en el lugar tras recibir el llamado de alerta.

En el sitio, los uniformados constataron que se trataba de una Renault Kangoo tipo furgón, conducida por Juan Moisés, domiciliado en la ciudad Capital, quien viajaba acompañado por Francisco Ruiz con destino a la ciudad de Quimilí.

Según relató el propio conductor a las autoridades, todo transcurría con normalidad hasta que, al llegar a la altura del paraje San Luis, un cerdo cruzó repentinamente la ruta, sin darle tiempo a maniobrar ni frenar a tiempo.

El violento impacto provocó daños materiales en la parte frontal del vehículo, aunque afortunadamente ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, por lo que no fue necesaria la asistencia médica.