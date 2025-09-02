Delincuentes desvalijaron el Club de Cazadores de Añatuya y se llevaron elementos clave para su funcionamiento

El hecho ocurrió durante la madrugada. Los ladrones forzaron puertas y ventanas para ingresar y sustrajeron cajas de dinero, cables, utensilios de cocina y luminarias. La Policía ya investiga el caso.

Hoy 10:20

Un nuevo hecho delictivo generó preocupación y malestar en la ciudad de Añatuya, luego de que delincuentes perpetraran un robo en el Club de Cazadores, ubicado en el acceso a la ciudad sobre Ruta 7, en la conocida Capital de la Tradición.

Según informaron fuentes policiales, el hecho habría ocurrido durante la madrugada, cuando sujetos desconocidos forzaron puertas y ventanas para ingresar al edificio y recorrer libremente las instalaciones.

Una vez en el interior, los malvivientes se apoderaron de diversos elementos de valor, indispensables para el normal funcionamiento de la institución. Entre lo robado, se destacan: cajas utilizadas para el resguardo de dinero, cables de máquinas recientemente adquiridas, varios metros de cableado eléctrico, entre otros.

La denuncia fue radicada en sede policial y se inició una investigación para dar con los autores del hecho.

Desde la comisión directiva del club manifestaron su indignación por lo ocurrido y remarcaron la importancia de recuperar lo sustraído, ya que se trata de herramientas y materiales clave para las actividades sociales y deportivas que allí se desarrollan.

Además, hicieron un llamado a los vecinos para que, ante cualquier dato o información útil, se comuniquen con la policía local, con el fin de colaborar con la causa y permitir el pronto esclarecimiento del robo.