Dibu Martínez llegó al país para sumarse a la Selección y no habló tras su frustrado pase al Manchester United

El arquero campeón del mundo aterrizó en la Argentina para incorporarse al plantel y eludió la guardia periodística que lo esperaba para consultarlo por su futuro deportivo.

Hoy 11:44
Emiliano Dibu Martínez

Emiliano “Dibu” Martínez arribó este martes a la Argentina junto a Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Gerónimo Rulli para sumarse a la Selección argentina, que afrontará la doble fecha FIFA ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El arquero del Aston Villa evitó hacer declaraciones a la prensa y salió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza por un sector privado, pese a la expectativa por conocer detalles sobre su futuro deportivo tras el frustrado pase al Manchester United. Finalmente, y luego del cierre del mercado europeo, se confirmó que Dibu continuará en el club de Birmingham, donde ya suma seis temporadas, pese a los fuertes rumores y su aparente despedida entre lágrimas en Villa Park.

Martínez tendrá su primer entrenamiento con la Albiceleste este martes a las 17:00, con vistas al partido del jueves ante la Vinotinto en el Monumental

La agenda del seleccionado continúa con la conferencia de prensa de Lionel Scaloni el miércoles al mediodía y un nuevo entrenamiento por la tarde, mientras que el jueves desde las 20:30 Argentina enfrentará a Venezuela en el Antonio Vespucio Liberti. El viernes, el plantel realizará otra práctica a puertas cerradas desde las 11:00.

TEMAS Emiliano ‘Dibu’ Martínez Selección Argentina de Fútbol

