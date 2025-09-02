El Gobierno anunció que desde hoy intervendrá en el mercado de cambios

Lo informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X. Argumentó que es para “contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”.

En medio de la volatilidad del tipo de cambio, y a días de las elecciones en la provincia del Buenos Aires, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado a través del Tesoro. El Banco Central (BCRA) no podía hacerlo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En respuesta, las principales cotizaciones tienden a la baja, tras haber escalado $35 durante el primer día hábil del mes.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

Con intermitencias, el dólar se inclina al alza desde julio pasado, cuando trepó casi 14% en un mes tras el desarme de las Letras de Liquidez Fiscal (LEFI) que tenían los bancos. Aunque el Gobierno buscó controlar el tipo de cambio con altas tasas de interés, subas de encajes e intervenciones indirectas, las cotizaciones siguieron tendiendo al alza.

Como respuesta a estas nuevas medidas, este martes el dólar oficial minorista se vende a $1375 en las pizarras del Banco Nación, una caída de $10 frente al cierre anterior (-0,8%). Ayer había alcanzado al valor nominal más alto que se tenga registro.

“No me parece una buena señal. El Banco Central no estaba acumulando reservas con este esquema y es una de las razones por las cuales el mercado se fue convenciendo de que el esquema no es sostenible después de las elecciones. Que ahora el Tesoro salga a vender, o amague con vender, priorizando el objetivo de tipo de cambio, confirma todavía más esto. Ya ni el Tesoro acumula, y no tiene los dólares para hacer los pagos de enero”, dijo Gabriel Caamaño, economista de Outlier.

De acuerdo con el analista, a comienzos de 2026 el Gobierno tendrá que desembolsar unos US$4000 millones, mientras que el Tesoro tiene apenas US$1700 millones. Con la medida anunciada este martes, se confirma que la prioridad es el tipo de cambio, en pleno escenario electoral. Este domingo irán a votar los bonaerenses.

“Puede descomprimir un poco el mayorista y los futuros, incluso puede descomprimir las tasas cortas en pesos, porque estás dando seguro el tipo de cambio spot. Pero a la larga, es una mala señal para el precio de los activos locales. También termina de confirmar el desorden de la política monetaria cambiaria en la recta electoral, pero después de las elecciones de provincia de Buenos Aires queda un mes y medio más hasta octubre. Esto no se termina acá, este fin de semana. Se desordenó todo demasiado rápido. Pero esto no es buena señal", agregó Caamaño.