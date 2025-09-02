Buscan a Guardián un perrito extraviado en el barrio Francisco de Aguirre

Ante cualquier dato, se ruega comunicarse con Ruth al número 3854753373.

Hoy 11:55

Una familia del barrio Francisco de Aguirre se encuentra desesperada por la pérdida de su perrito, llamado Guardián, quien se extravió el sábado 30 de agosto en horas de la siesta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La última vez que fue visto fue alrededor de las 18 horas, en la zona de calles Catamarca y 24 de Septiembre.

Guardián es un caniche adulto de 7 años, de tamaño pequeño y muy dócil. Su familia la busca intensamente y ruega por cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Quienes puedan aportar datos deben comunicarse al 3854753373 (Ruth). Se agradece profundamente la colaboración de toda la comunidad.