Buscan a “Lulú”, una labradora blanca que se perdió en zona Colón Norte

La perrita fue vista por última vez cruzando hacia calle Antenor Álvarez. Su familia pide ayuda para encontrarla.

Hoy 12:02

Una familia se encuentra conmovida por la desaparición de Lulú, una labradora blanca que se extravió ayer alrededor de las 17 horas, luego de asustarse por el estruendo de bombas.

Según relataron sus dueños, la perrita escapó de su hogar ubicado en Colón Norte 526, cruzó el paseo y se dirigió hacia la calle Antenor Álvarez. Desde ese momento no se supo más nada de su paradero.

Lulú es una mascota muy querida y se encuentra asustada, por lo que su familia ruega a quienes la vean que no intenten atraparla bruscamente, sino que se comuniquen de inmediato al 3855 19-2575.

Toda información será de gran ayuda.