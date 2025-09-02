Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 SEP 2025 | 14º
X
Locales

La Banda: aprueban aumento en el transporte público y tarifas de taxis

Ediles bandeños aprobaron el incremento que llevará el boleto de colectivo a $950.

Hoy 12:09
colectivo 118

El Concejo Deliberante de La Banda aprobó este martes un incremento en el precio del boleto de colectivo, que pasará a costar $950 una vez promulgada la ordenanza. La medida también contempla una readecuación de tarifas para taxis y radio taxis, con nuevos valores para el servicio diurno, nocturno, así como para los días feriados y domingos, cuando regirá la tarifa nocturna.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con la actualización, la bajada de bandera diurna costará $800 y cada 100 metros recorridos se pagarán $80. En horario nocturno (de 23 a 06), la bajada de bandera será de $1.000, con una ficha de $100 cada 100 metros. Además, el tiempo de espera se cobrará a $80 por minuto durante el día y $100 por minuto en la franja nocturna.

El pedido de actualización fue presentado por empresarios del sector, quienes argumentaron la necesidad de ajustar los costos para garantizar la continuidad del servicio. Cabe recordar que el último aumento del transporte público se había aplicado en noviembre de 2024, mientras que el de taxis databa de junio del mismo año.

Los nuevos precios comenzarán a regir una vez que sean promulgados por el Ejecutivo Municipal o, en su defecto, de manera automática luego de diez días desde su aprobación.

TEMAS La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Importante operativo en pleno centro: secuestran drogas, millones en efectivo y aprehenden a un motociclista
  2. 2. Patricia Bullrich sobre la presentación judicial: "En la Casa Rosada hubo espionaje ilegal armado"
  3. 3. Maduro advierte que está listo para una guerra si EE.UU. invade Venezuela
  4. 4. Santiago del Estero será sede del Encuentro Nacional de Jueces y Juezas inspirado en el Papa Francisco
  5. 5. Productor de Quimilí denuncia estafa millonaria y señala al acusado como prófugo en Chaco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT