La Banda: aprueban aumento en el transporte público y tarifas de taxis

Ediles bandeños aprobaron el incremento que llevará el boleto de colectivo a $950.

Hoy 12:09

El Concejo Deliberante de La Banda aprobó este martes un incremento en el precio del boleto de colectivo, que pasará a costar $950 una vez promulgada la ordenanza. La medida también contempla una readecuación de tarifas para taxis y radio taxis, con nuevos valores para el servicio diurno, nocturno, así como para los días feriados y domingos, cuando regirá la tarifa nocturna.

Con la actualización, la bajada de bandera diurna costará $800 y cada 100 metros recorridos se pagarán $80. En horario nocturno (de 23 a 06), la bajada de bandera será de $1.000, con una ficha de $100 cada 100 metros. Además, el tiempo de espera se cobrará a $80 por minuto durante el día y $100 por minuto en la franja nocturna.

El pedido de actualización fue presentado por empresarios del sector, quienes argumentaron la necesidad de ajustar los costos para garantizar la continuidad del servicio. Cabe recordar que el último aumento del transporte público se había aplicado en noviembre de 2024, mientras que el de taxis databa de junio del mismo año.

Los nuevos precios comenzarán a regir una vez que sean promulgados por el Ejecutivo Municipal o, en su defecto, de manera automática luego de diez días desde su aprobación.