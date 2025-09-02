Brutal femicidio en Estados Unidos: asesinó a su ex pareja y luego se quitó la vida

La víctima, Sarah Carroll, intentaba conseguir una orden de restricción cuando fue atacada. El femicida se quitó la vida luego de llamar al 911.

Hoy 12:15

Sarah Carroll, una joven estudiante universitaria de Michigan, fue asesinada por su exnovio, que la acosaba desde hace meses.

El sábado por la noche, el agresor—identificado como Lincoln—llegó hasta la casa de Sarah, la atacó a tiros y, tras cometer el femicidio, llamó al 911 para confesar lo que había hecho. Minutos después, se suicidó en el mismo lugar.

Sarah Carroll tenía 22 años, estudiaba en el Schoolcraft College y soñaba con recibirse de asistente médica.

La familia de Sarah contó que la joven llevaba casi un año de relación con Lincoln, pero en los últimos meses la situación se volvió insostenible y la mujer cortó con él.

“Él la estuvo acosando durante los últimos dos meses”, relató su madre, Jennifer Carroll, que se había enterado recién de la situación. “Sarah estaba por conseguir una orden de restricción contra él”.

Su padre, James Carroll, la recordó con palabras llenas de orgullo y dolor: “Era una persona maravillosa. Iluminaba cualquier lugar al que llegaba. Tenía una sonrisa brillante y era muy inteligente. Estaba en la lista de honor de la universidad”.

La noticia generó una ola de solidaridad en la comunidad. Amigos y familiares organizaron una vigilia para recordarla y abrieron una campaña en GoFundMe para ayudar con los gastos del funeral, que ya recaudó más de 12.000 dólares.

James, el padre de Sarah, agradeció el apoyo recibido: “Estamos realmente abrumados por el amor, el apoyo y la generosidad que mostraron. Cada donación, cada mensaje, cada oración significa más de lo que podemos expresar”.

En medio del dolor, la familia pidió justicia y buscó concientizar sobre la importancia de actuar ante las señales de acoso y violencia de género. “A otros padres: vigilen a sus hijos”, dijo Jennifer. “Intenten involucrarse más en sus vidas, intenten que sean abiertos y hablen con ustedes”, sostuvo en diálogo con el medio Click on Detroit.