Independiente afronta una audiencia clave en la Conmebol por los incidentes ante Universidad de Chile

Hoy 12:18

Independiente se juega una carta decisiva este jueves en la sede de la Conmebol, en Paraguay, antes de que se conozca el fallo disciplinario por los graves incidentes ocurridos en el partido ante la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El presidente Néstor Grindetti, acompañado por Carlos Montaña, Daniel Seoane, Maximiliano Walker y Ariel Reck, expondrá la postura del club desde las 15:00, en la previa a la resolución que podría conocerse el viernes.

Un día después de la violencia en el Libertadores de América, Grindetti viajó a la Conmebol mientras se abría la investigación. El club sostiene que fue “una víctima de ataques violentos y premeditados” y presentó pruebas para identificar a los responsables.

Por su parte, la Universidad de Chile presentó un documento de 18 páginas donde expuso su versión de los hechos, contradiciendo lo consignado por los oficiales del encuentro.

Los 4 puntos clave de la defensa de Independiente

En conferencia de prensa, Grindetti precisó los ejes de la defensa:

La violencia se originó en la parcialidad visitante, que atacó al público local con proyectiles y pirotecnia. Independiente cumplió todas las normas de seguridad, con un operativo acorde a un evento de alto riesgo. La vandalización de la tribuna visitante fue premeditada, con el único objetivo de generar caos. La cancelación del partido fue consecuencia directa de la hinchada chilena.

La postura del entrenador Vaccari

“Como hincha del fútbol, tengo una tristeza muy grande. El fútbol tiene que estar triste por lo sucedido”, afirmó Carlos Vaccari, tras el empate 0-0 ante Instituto por el Torneo Clausura. El DT destacó el esfuerzo dirigencial para que el partido suspendido pueda jugarse: “Deseamos que todo se resuelva dentro de la cancha”.

Qué puede pasar

La Conmebol maneja varias opciones: desde reprogramar el partido a puertas cerradas, hasta eliminar a uno o incluso ambos equipos de la Copa Sudamericana, lo que sería un fallo histórico.

Independiente confía en que su defensa y las pruebas presentadas alcancen para evitar sanciones severas y poder seguir en competencia.