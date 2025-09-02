Kathryn Bigelow quiere que su nueva película sirva como una advertencia sobre los peligros de las armas nucleares

La directora ganadora de un Oscar presenta su thriller político en el Festival de Cine de Venecia.

Hoy 12:28

La directora Kathryn Bigelow quiere que su nueva película, “A House of Dynamite”, sirva como una advertencia sobre los peligros de las armas nucleares. El tenso thriller político, que se estrena este martes en el Festival de Cine de Venecia y está protagonizado por Idris Elba y Rebecca Ferguson, sigue a funcionarios de la Casa Blanca que deben reaccionar ante un inminente ataque con misiles a Estados Unidos.

“Espero que la película sea una invitación a decidir qué hacer con todas estas armas”, dijo Bigelow en Venecia durante la conferencia de prensa oficial. “Mi respuesta sería iniciar una reducción del arsenal nuclear. ¿Cómo puede ser una buena medida de defensa la aniquilación del mundo?”

Bigelow continuó: “Este es un tema global, la situación en la que estamos con las armas nucleares. Por supuesto, lo ideal sería que algún día redujéramos el arsenal nuclear. Pero, mientras tanto, realmente estamos viviendo en una casa de dinamita.”

En “A House of Dynamite”, Ferguson interpreta a una alta funcionaria de la Casa Blanca que debe mantener al gobierno funcionando en medio del caos, mientras que Elba da vida a un alto asesor de seguridad nacional que ayuda a tomar una decisión impensable en circunstancias críticas. Elba describió el proceso de filmación —un enfoque ultra-inmersivo diseñado para llevar al público directamente a la sala de situación donde se desarrollarían tales conversaciones— como “estar en un documental”.

“Fue bastante intenso y realista en cuanto a lo que entendimos que sería la verdadera situación de algo así”, dijo. “Estoy agradecido de no haber estado nunca en esa situación y tener que decidir qué hacer. No tengo el coraje para involucrarme en política.”

El guionista Noah Oppenheim quiere que la historia refleje “la realidad de nuestro mundo desde el inicio de la era nuclear”. Aunque la amenaza de un conflicto nuclear se ha intensificado en los últimos años, agrega que “la dinámica geopolítica precisa en un momento dado no es realmente el punto” de la película.

“Ahora hay nueve países en la Tierra con arsenales nucleares que podrían acabar con la civilización humana varias veces”, dijo Oppenheim, quien comenzó a escribir el guion hace dos años. “Es milagroso, francamente, que algo horrible no haya sucedido ya. Muchas de estas armas están en sistemas de activación rápida y, en países como el nuestro, una sola persona, el presidente, tiene la autoridad exclusiva para autorizar su uso.”

“A House of Dynamite” es la primera película de Bigelow en ocho años, desde el drama histórico “Detroit” de 2017 protagonizado por John Boyega. Su última aparición en Venecia fue en 2008 con el thriller de la Guerra de Irak “The Hurt Locker”, que fue recibido con una ovación de pie de 10 minutos. Con esa película, además de ganar el Oscar a la mejor película, Bigelow se convirtió en la primera mujer en obtener el Oscar a la mejor dirección. Otros títulos destacados de su carrera incluyen “Zero Dark Thirty”, “Point Break” y “Blue Steel”. En la conferencia de prensa del martes por la tarde, Bigelow fue recibida con una entusiasta ovación, para su deleite.

“Desearía poder empezar todos los días así”, bromeó. “Debería hacer más películas.”