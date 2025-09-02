Alumnos del Colegio Fils Pierre participaron de la charla “Amor en tiempos de like”

La charla forma parte de una estrategia territorial de promoción de derechos impulsada desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani que busca erradicar las violencias y fomentar vínculos sanos y libres de discriminación.

Hoy 13:02

La Dirección de Género dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial dictó una charla denominada “Amor en tiempos de like” destinada a los alumnos de quinto año del turno mañana del Colegio Presbítero Fils Pierre de la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la mañana del martes, integrantes de la Dirección de Género dictaron la charla sobre una temática que fue presentada durante la “3° Edición de la Feria del Libro Municipal” y que invita a la reflexión sobre los desafíos y desencuentros que surgen en la construcción de vínculos en un mundo cada vez más digitalizado.

La charla forma parte de una estrategia territorial de promoción de derechos impulsada desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani que busca erradicar las violencias y fomentar vínculos sanos y libres de discriminación. Este tipo de actividades refuerzan el trabajo conjunto entre las escuelas y las áreas de género municipales, aportando a la construcción de una comunidad más consciente y empática.

En este sentido, la educadora para la salud, Vanesa Escobar, indicó: “Desde el año pasado que nuestra área viene trabajando en los colegios del nivel secundario, con los adolescentes abordando temáticas como la prevención de la violencia en el noviazgo. En esta ocasión, las charlas siguen orientadas a los adolescentes teniendo en cuenta que las relaciones de hoy inician en su mayoría a través de las redes sociales y en esto queremos que los chicos puedan tener presentes las diferentes formas en las que puede presentarse la violencia”.

Por su parte, Florencia Aguirre, señaló: “La idea es entregarles las herramientas para que puedan detectar la violencia y tener en cuenta que hay leyes que los amparan por ejemplo en el caso de que se difundan imágenes sin su consentimiento o en situaciones de acoso que puedan estar viviendo también. Y en este sentido, les indicamos que desde nuestra área se brinda un servicio de asesoramiento legal gratuito, además de la contención psicológica que puedan necesitar”.

Cabe destacar, que la Dirección de Género presta sus servicios de lunes a viernes de 7 a 13 en calle Alberdi N° 129 o se pueden realizar consultas a través de WhatsApp al 3854975711.