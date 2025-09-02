Día del Empleado de Comercio 2025: se traslada al lunes 29 de septiembre

El día no laborable para los trabajadores del sector comercial no será en su fecha original. El gremio ya definió el nuevo día de descanso.

El sector comercial representa el rubro con mayor cantidad de trabajadores en la Argentina. Cada 26 de septiembre, estos empleados celebran su día, una jornada que les permite descansar de sus tareas habituales. Sin embargo, en 2025, la fecha será trasladada al lunes 29 de septiembre, por lo que ese día la mayoría de los negocios y supermercados cerrarán sus puertas.

Aunque el 26 de septiembre cae en viernes, desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) confirmaron que el feriado será movido al lunes siguiente para facilitar el descanso del personal y evitar complicaciones operativas para el sector.

La conmemoración se remonta al 26 de septiembre de 1934, fecha en la que se sancionó la Ley N°11.729, que estableció las bases legales de las relaciones laborales en el comercio. Más adelante, el 10 de diciembre de 2009, se promulgó la Ley N°26.541, que oficializó el Día del Empleado de Comercio y lo equiparó, en términos legales, a un feriado nacional.

Cabe destacar que, en caso de que un trabajador sea convocado a cumplir funciones durante esa jornada, deberá cobrar el doble de su salario habitual, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.