Llevó el arma de su papá policía a la escuela: tiene 12 años y cursa sexto grado

Ocurrió en Córdoba. Aunque el arma estaba descargada, el hecho generó gran preocupación. Ya interviene la Justicia de menores.

Hoy 13:17

Un niño de 12 años, alumno de sexto grado de un colegio de la zona norte de Córdoba, llevó una pistola calibre 9 mm descargada al aula con la intención de mostrársela a sus compañeros de clase.

De acuerdo con lo informado por medios locales, el arma pertenece a su padre, un efectivo de la Policía de Córdoba. Según se constató, el menor la tomó de su casa y la llevó al colegio en la mochila únicamente para exhibirla.

El incidente ocurrió en la mañana del lunes. Fueron los docentes quienes advirtieron el peligro. Ante la alarma, el agente y padre del menor se presentó de inmediato en la escuela para hacerse cargo de la situación y retirar la pistola a la vez que pidió disculpas por lo sucedido.

El hecho preocupó a la comunidad educativa, por lo que el Ministerio de Educación provincial informó que se está trabajando junto a la escuela y a la familia del alumno para resguardar la integridad del menor y contener al colectivo escolar.

Desde la institución señalaron que “fue un hecho aislado”, aunque remarcaron la importancia de reforzar y actualizar los protocolos de seguridad para prevenir situaciones similares en el futuro.

A su vez, destacaron la importancia de evitar cualquier tipo de estigmatización del estudiante y subrayaron que no hubo una amenaza real hacia sus compañeros, sino únicamente una conducta imprudente.

