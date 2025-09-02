Llevó el arma de su papá policía a la escuela: tiene 12 años y cursa sexto grado

Ocurrió en Córdoba. Aunque el arma estaba descargada, el hecho generó gran preocupación. Ya interviene la Justicia de menores.
Un niño de 12 años, alumno de sexto grado de un colegio de la zona norte de Córdoba, llevó una pistola calibre 9 mm descargada al aula con la intención de mostrársela a sus compañeros de clase.
De acuerdo con lo informado por medios locales, el arma pertenece a su padre, un efectivo de la Policía de Córdoba. Según se constató, el menor la tomó de su casa y la llevó al colegio en la mochila únicamente para exhibirla.
El incidente ocurrió en la mañana del lunes. Fueron los docentes quienes advirtieron el peligro. Ante la alarma, el agente y padre del menor se presentó de inmediato en la escuela para hacerse cargo de la situación y retirar la pistola a la vez que pidió disculpas por lo sucedido.
El hecho preocupó a la comunidad educativa, por lo que el Ministerio de Educación provincial informó que se está trabajando junto a la escuela y a la familia del alumno para resguardar la integridad del menor y contener al colectivo escolar.
Desde la institución señalaron que “fue un hecho aislado”, aunque remarcaron la importancia de reforzar y actualizar los protocolos de seguridad para prevenir situaciones similares en el futuro.
A su vez, destacaron la importancia de evitar cualquier tipo de estigmatización del estudiante y subrayaron que no hubo una amenaza real hacia sus compañeros, sino únicamente una conducta imprudente.