"Consideramos la justicia social algo esencial, mientras para otros partidos es una mala palabra"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama Verónica Larcher, candidata a gobernadora por el Frente Renovador.

Hoy 13:42

En diálogo con Radio Panorama, la candidata a gobernadora de la provincia por el Frente Renovador Verónica Larcher destacó que la justicia social es un valor central para su proyecto político. “Consideramos la justicia social algo esencial, mientras que otros partidos consideran eso una mala palabra”, afirmó.

Larcher explicó que su candidatura surge de un proceso de escucha y análisis de la sociedad. “Estamos escuchando a la gente, es nuestra presentación y lo que realmente nos interesa”, señaló.

Respecto al proyecto nacional, la candidata destacó el rol de Sergio Massa, referente del Frente Renovador y de la Fuerza Patria Peronista: “Ha trabajado sobre la unidad y es la cabeza del proyecto. Tenemos la esperanza de ganar en la provincia de Buenos Aires por la situación del país. Queremos llevar al Congreso hombres y mujeres que voten favoreciendo a jubilados y discapacitados”.

Larcher también hizo hincapié en la necesidad de mostrar honestidad y gestión a nivel provincial. “Nos presentamos como una renovación y alternativa para Santiago del Estero. En mi caso, desde los lugares que ocupamos, hemos gestionado ocho años en La Banda mostrando honestidad en nuestro trabajo. Tenemos que aprender a elegir y analizar, sepamos quiénes son los candidatos y qué antecedentes tienen”.

Sobre temas concretos de la provincia, la candidata enfatizó que el transporte es una necesidad fundamental. “Si bien es competencia municipal, el gobierno provincial mira al costado a este problema que afecta a la escuela primaria y secundaria. Hay que darle solución, porque muchas personas no pueden ir a su trabajo o lugar de estudio. El Estado provincial debe trabajar mediante convenios y en conjunto con los municipios”.

En materia de salud y adicciones, Larcher subrayó la importancia de un enfoque humano. “Veo mucho dolor en las madres con hijos adictos en los barrios. Se trata a las personas como delincuentes, cuando en realidad son personas enfermas y deben ser tratadas en centros de rehabilitación en los cinco municipios de primera”.

Finalmente, la candidata resaltó otros pilares de su propuesta: educación, seguridad y trabajo. “En educación hay que regularizar, no se puede tener un Consejo de Educación intervenido todo el tiempo. La seguridad y el derecho al trabajo son también fundamentales. La sensibilidad del político es muy importante”, concluyó.