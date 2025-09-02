Ingresar
El Dr. Bernardo Stamateas presentará en La Banda, su libro “Vida nutritiva”

Esta actividad se realizará el próximo lunes 15 de septiembre, a las 17, en el Cine Teatro Renzi, con entrada libre y gratuita.

Hoy 13:44

En el marco de las actividades programadas para celebrar el 113° Aniversario de la ciudad de La Banda, el reconocido Dr. en Psicología y Sexólogo Clínico, Bernardo Stamateas, brindará una conferencia donde presentará su libro “Vida nutritiva”.

Esta actividad se realizará el próximo lunes 15 de septiembre, a las 17, en el Cine Teatro Renzi situado en la Av. Besares N° 151, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

En su libro “Vida nutritiva”, Bernardo Stamateas nos brinda las claves para vivir de manera consciente y así transformar el día a día en una experiencia llena de significado.

Todos soñamos con una vida feliz, plena y en expansión, pero ¿cómo podemos lograrlo? Este libro invita al lector a cambiar de pensamiento sobre el ciclo vital, transformando la creencia de "la juventud como la mejor etapa" en una visión más enriquecedora: la vida como una escalera ascendente donde cada fase suma y potencia tu crecimiento.

Bernardo Stamateas guía al lector por esas distintas fases, mostrándote que cada una tiene su propio encanto, Niñez: jugar y cultivar la creatividad. Adolescencia: rebelarse positivamente y cuestionar lo establecido. Juventud: producir con propósito y alcanzar tus metas. Adultez: disfrutar sin culpas. Vejez: ser una bendición y dejar un legado de amor y sabiduría

“Vida nutritiva” ayuda a descubrir que la mejor etapa es siempre la que se está viviendo. El capital más valioso es nuestro mundo interior, y el verdadero bienestar se construye desde adentro.

Bernardo Stamateas estudió la Licenciatura en Psicología en la Universidad Kennedy y realizó el Doctorado en Psicología en la Universidad del Salvador. Es sexólogo clínico, destacado escritor y conferencista a nivel nacional e internacional.

Su nombre es referencia obligada a la hora de hablar de liderazgo y superación personal. Tiene más de 15 Best Sellers, sus libros se han traducido a más de 20 idiomas; chino, alemán, francés, griego, turco, italiano, serbio, entre otros.

También es Columnista del Diario La Nación y ha dado capacitación en empresas e instituciones gubernamentales, nacionales e Internacionales.  

Entre sus producciones se destacan: Gente nutritiva, Liderazgo exitoso, Dolor que fortalece, Soluciones Prácticas, Calma Emocional, Tu Fuerza Interior, Nudos Mentales, Gente Tóxica, Puedo Superarme, No me maltrates, Pasiones tóxicas, Quererme más, Autoboicot, entre otros.

