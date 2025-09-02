Se viene el GP de Italia: el lugar donde comenzó la historia de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine volverá este fin de semana al Autódromo Nacional de Monza, el escenario donde debutó hace un año en la Máxima.

Hoy 14:45

El Gran Premio de Italia tendrá un sabor especial para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine volverá este fin de semana al Autódromo Nacional de Monza, el escenario donde debutó hace un año en la Fórmula 1.

En 2024, Colapinto recibió la noticia de su debut apenas unos días después del GP de Países Bajos, cuando Williams decidió reemplazar al estadounidense Logan Sargeant por sus flojas actuaciones. Sin margen para una preparación extensa, el argentino sorprendió a todos con una actuación sólida y sin errores.

Largando desde el 18° puesto, Colapinto protagonizó varios sobrepasos y escaló hasta el duodécimo lugar, quedando a solo dos posiciones de sumar puntos. Ese fin de semana marcó el inicio de su camino en la máxima categoría, que continuó con buenas actuaciones y puntos en Azerbaiyán y Estados Unidos.

Ahora, ya como piloto de Alpine, Colapinto compite con uno de los autos menos competitivos de la parrilla. Sin embargo, el fin de semana pasado logró su mejor resultado del 2025 al terminar undécimo en Zandvoort.

Así está el campeonato de Fórmula 1

El líder actual del campeonato es Oscar Piastri, quien viene de ganar en Países Bajos y le sacó 34 puntos de ventaja a su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, que abandonó en la última carrera.

En la tercera posición aparece el neerlandés Max Verstappen, a 104 puntos de Piastri, sin poder igualar el ritmo de los autos británicos pese a exprimir al máximo su Red Bull.

Con este panorama, Monza será una fecha clave para el campeonato y un regreso especial para Colapinto, que busca seguir sumando experiencia en el “Templo de la Velocidad”.

Los horarios del GP de Italia

Viernes 5/9:

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 6/9:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7/9:

Carrera a las 10