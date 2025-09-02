Dolor de cabeza para Gallardo: las nueve bajas de River por la fecha FIFA

El plantel se reorganiza tras el triunfo ante San Martín de San Juan, con ausencias por Eliminatorias Sudamericanas y Sub 20.

Hoy 14:56

Tras el triunfo 2-0 ante San Martín de San Juan, River retomó este lunes las prácticas, aunque Marcelo Gallardo no pudo contar con nueve futbolistas que viajaron para disputar compromisos internacionales. Entre convocatorias a selecciones mayores y la Sub 20 argentina, el plantel se entrenó incompleto de cara a los próximos desafíos.

Por Eliminatorias Sudamericanas, seis jugadores fueron citados. En Argentina, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel vuelven a coincidir bajo la conducción de Lionel Scaloni, que los tendrá disponibles ante Venezuela y Ecuador. En Colombia, Néstor Lorenzo convocó a Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero para los duelos ante Bolivia (4/9) y Venezuela (9/9). Además, Matías Galarza representará a Paraguay frente a Ecuador y Perú, mientras que Paulo Díaz será titular en Chile, que enfrentará a Brasil y Uruguay.

A estos llamados se suman los juveniles Santiago Lencina, Ian Subiabre y Bautista Dadín, que entrenarán con la Sub 20 dirigida por Diego Placente, enfocada en su preparación para el Mundial de Chile con prácticas diarias en Ezeiza.

Con nueve bajas, Gallardo afrontará una semana de trabajo reducida. River tendrá dos semanas para preparar su visita a Estudiantes de La Plata por la octava fecha del Torneo Clausura (13/9) y luego el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el miércoles 17 en el Monumental.