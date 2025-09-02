La ministra Natividad Nassif inauguró el nuevo puesto sanitario en Alhuampa

La posta beneficiará a más de 500 habitantes de la zona. Cuenta con equipamiento de primer nivel, sala de enfermería, farmacia, sala de espera e insumos.

Hoy 15:06

En representación del gobernador Gerardo Zamora, la ministra de Salud, Natividad Nassif, encabezó la inauguración del nuevo puesto sanitario en la localidad de Alhuampa, en el departamento Moreno, en el marco del trabajo para el fortalecimiento y articulación del sistema sanitario en toda la provincia.

También estuvieron presentes la directora del Interior, Graciela Alzogaray; el secretario de la Comisión Rural de Fomento Vecinal de Alhuampa, Diego Coria; la directora del Hospital Zonal del Tintina, Carla Gerez, y el encargado del nuevo puesto sanitario, Pedro Coria.

Cabe destacar que la posta beneficia directamente a 550 habitantes de la zona y cuenta con equipamiento de primer nivel, sala de enfermería, farmacia, sala de espera e insumos.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del encargado del nuevo puesto sanitario. A su turno, Gerez destacó el mejoramiento de la calidad de atención en la zona y se refirió a las políticas públicas impulsadas por el gobernador. Dijo: “La atención que la comunidad recibe será igual que en todos lados. Somos igual de importantes que todos y eso lo deja en claro el gobernador, como también sabemos que para soñar debemos hacerlo en grande, esto es uno de ellos, trabajando unidos para todos los vecinos”.

En este contexto, Alzogaray agradeció a los presentes por el reconocimiento y brindó detalles del nuevo hospital de Campo Gallo. “Queremos que de esta forma el acceso sea de igual manera para los pobladores, calidad de atención y que dé pie para la articulación junto a los otros puestos de salud en la zona”, señaló.

Finalmente, Nassif transmitió el saludo del mandatario provincial y exhortó a toda la comunidad a “comprometerse con el trabajo y el futuro que es solo posible con un liderazgo que viene llevando a cabo el gobernador”.

“La accesibilidad de la salud e igualdad de oportunidades es la búsqueda que tenemos desde el ministerio, sabemos que conlleva un proceso; es por eso que con esto comenzamos el camino a ello; creciendo en infraestructura y equipamiento acorde a la necesidad de la gente”, subrayó.