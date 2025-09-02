Gonzalo Bressan: “Llego con ilusión y muchas ganas de empezar”

El pívot que viene de disputar la AmeriCup con el seleccionado nacional, ya está en La Banda y se prepara para comenzar su nueva etapa en Olímpico

Hoy 16:16

Gonzalo Bressan ya está en La Banda y se prepara para comenzar su nueva etapa en Olímpico. El pívot, que viene de disputar la AmeriCup en Nicaragua donde Argentina logró el subcampeonato, tendrá su primera práctica este miércoles bajo las órdenes de Martín Villagrán.

“Estoy contento de ya venir, de conocer a los chicos, a los jugadores, al cuerpo técnico e ir integrándome poco a poco a la ciudad”, expresó Bressan en sus primeras declaraciones. El jugador valoró la calidez con la que fue recibido y aseguró que llega con “mucha ilusión y ganas de arrancar”.

Sobre su experiencia reciente con la Selección Argentina, destacó que fue un proceso muy positivo: “Estuvimos concentrados durante 45 días para después conseguir una medalla con un grupo tan joven. Es algo muy lindo, que suma un montón”. Incluso recordó con humor el incidente ante República Dominicana: “Aunque no fue algo lindo, terminó influyendo en nuestra manera de afrontar los siguientes partidos, nos hizo fuertes y nos vino bien”.

El pívot explicó que su decisión de dejar Europa no fue sencilla. “Venía de un año difícil y quise hacer un cambio en mi vida, un cambio bastante fuerte, porque es dejar una liga y un país que ya conocía para pasar a algo totalmente distinto. No fue fácil, pero lo afronté con mucha ilusión y con ganas de arrancar”, afirmó.

Respecto al equipo, Bressan resaltó tanto la figura del DT Martín Villagrán como la de algunos jugadores con los que ya tenía referencias: “Lo conocía de una gira por México, y también a algunos chicos por amigos en común. Creo que la plantilla es ilusionante, porque somos jóvenes, con muchas ganas de demostrar y con energía para dejar todo en la cancha”.

También habló de las diferencias entre Europa y la Liga Nacional: “Allá estaba acostumbrado a jugar una vez por semana, y en Argentina se compite con más frecuencia, con varios partidos seguidos. Es una liga dura, con más roce, y creo que eso va a beneficiarme para seguir creciendo en mi carrera”.

Apoyo de referentes del Negro

El flamante refuerzo bandeño valoró el respaldo de Pablo Favarel, Herman Mandole y Álex Negrete, quienes pasaron por Olímpico y le dieron excelentes referencias: “Me dijeron que acá se vive como una familia, que todo es muy cercano y que me iba a sentir muy bien”.