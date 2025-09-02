El fin de una era: Ederson deja el Manchester City y llega Gianluigi Donnarumma

El arquero italiano, en conflicto con el PSG, se convirtió en el último refuerzo de los Citizens en el mercado de pases europeo.

Hoy 11:27

El Manchester City dio un golpe en el mercado de pases y marcó el fin de una era. El equipo de Pep Guardiola decidió vender al histórico arquero brasileño Ederson para incorporar a Gianluigi Donnarumma, figura del PSG en la última Champions League.

La transferencia se cerró en las últimas horas del mercado. Ederson pasó al Fenerbahce por 14 millones de dólares, mientras que el City pagó 35 millones de euros para quedarse con Donnarumma. La operación se concretó tras el conflicto entre el arquero italiano y el conjunto parisino.

La salida de Ederson era un secreto a voces. Guardiola le había perdido confianza y en el inicio de la temporada le dio la titularidad al joven James Trafford, reciente fichaje. Mientras tanto, se gestaba en silencio la llegada del arquero campeón de Europa con Italia en 2021 y clave en la Champions que ganó el PSG la campaña pasada.

El arribo de Donnarumma, de 26 años, genera expectativa pero también dudas. Su gran debilidad es el juego con los pies, un aspecto esencial en la estrategia de Guardiola. El City busca reforzar su defensa tras mostrar un bajón en el cierre de la última temporada, y la adaptación del italiano a la Premier League será la verdadera prueba.

Por su parte, Ederson deja un legado enorme: 18 títulos, incluida la Champions League 2023 y seis Premier Leagues. “Me voy del Manchester City increíblemente orgulloso de lo que logramos juntos”, afirmó el brasileño antes de partir hacia un Fenerbahce en crisis, eliminado de la Champions y sin José Mourinho en el cargo.

El movimiento refleja no solo una búsqueda de soluciones inmediatas, sino también un proceso de reconstrucción en el conjunto ciudadano, que busca seguir siendo protagonista en Europa.