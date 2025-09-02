Kevin Parker visitó el Colegio Hermas y compartió una experiencia intercultural con los estudiantes

El especialista en enseñanza del inglés ofreció una presentación en la que los alumnos pudieron practicar el idioma y conocer más sobre la vida escolar en Estados Unidos.

El Colegio Hermano Hermas de Bruijn recibió por segunda vez la visita de Kevin Parker, licenciado en Español con especialización en educación secundaria por la Universidad Estatal del Este de Tennessee y máster en Currículo e Instrucción por la Universidad de Tusculum. Parker, quien actualmente se desempeña como becario de inglés en Paraguay, estuvo recientemente en Santiago del Estero participando de las jornadas de ArTESOL, donde presentó la conferencia “Estrategias para crear un aula centrada en el estudiante”.

En esta ocasión, se reunió con los estudiantes de 1er y 2do año del nivel secundario para brindar una enriquecedora presentación en inglés, con el objetivo de favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas, despertar la motivación y promover la apertura intercultural.

Durante el encuentro, se trabajó sobre la vida escolar en los Estados Unidos, comparándola con la experiencia de los alumnos del colegio. Este contraste resultó un ejercicio valioso que permitió reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre ambos sistemas educativos, fortaleciendo así una visión más amplia e inclusiva de la educación.

El profesor Joaquín Miranda, responsable del Departamento de Inglés, destacó: “Estas experiencias acercan el idioma a la vida real de nuestros alumnos. Interactuar con un nativo no solo mejora sus habilidades lingüísticas, sino que los inspira a crecer y a valorar el aprendizaje como una herramienta transformadora”.

La rectora Alejandra Ibáñez, junto a docentes y estudiantes, entregaron un presente a Kevin Parker en agradecimiento por su tiempo y compromiso con la comunidad educativa.

Con actividades como esta, el Colegio Hermano Hermas de Bruijn reafirma su propósito de formar estudiantes con proyección internacional, preparados para integrarse a un mundo diverso y en constante cambio.