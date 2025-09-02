Ingresar
La embajada rusa criticó al Gobierno por vincularla a los audios filtrados de Karina Milei

“El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”, expresó el organismo en un comunicado.

Hoy 16:49

La embajada de Rusia criticó al Gobierno por implicarlo en el escándalo de los audios filtrados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Este lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vinculó las grabaciones al servicio de inteligencia ruso y a agentes venezolanos a raíz de una investigación de la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La representación rusa en la Argentina -que encabeza Dmitry Feoktistov- emitió un comentario en repudio, en el que expresó: “Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”.

“Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto”, agrega.

“Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo. Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos", amplía.

“El próximo mes de octubre, deseamos celebrar juntos el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas con en este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia”, sentencia el comunicado.

