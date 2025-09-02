Un sacerdote repartió agua bendita antes de la premier de “El Conjuro 4”

La última entrega de la saga de terror generó un hecho insólito: en medio de la expectativa, un religioso ofreció bendiciones y botellas de agua bendita a los fans.

Hoy 16:58

La esperada película “El Conjuro 4: Últimos Ritos”, que marcará el final de la exitosa franquicia inspirada en los casos de Ed y Lorraine Warren, ya comenzó a generar revuelo antes de su estreno oficial. En una de las funciones de premier, un hecho insólito se viralizó: un sacerdote acudió al lugar para repartir agua bendita y realizar oraciones a los espectadores.

En una mesa se dispusieron decenas de pequeñas botellas con una cruz impresa, que contenían agua bendita para proteger a los presentes. Además, el religioso se quedó para bendecir a quienes lo solicitaran, en un gesto simbólico que buscó alejar las “energías negativas” que, según los fans, podría provocar la proyección de la cinta más aterradora de la saga.

La historia de esta cuarta parte se sitúa en 1986, cinco años después de los sucesos de El Conjuro 3. En esta ocasión, los Warren investigan el caso de la familia Smurl, en Pensilvania, quienes aseguraron haber sido víctimas de fenómenos paranormales como olores nauseabundos, sombras inquietantes, ataques físicos y la presencia de entidades demoníacas.

El filme traerá de regreso a Patrick Wilson y Vera Farmiga como los Warren, además de figuras icónicas del universo como Valak (La Monja) y Annabelle, junto a nuevas incorporaciones en el reparto. Según adelantó el tráiler, Lorraine enfrentará a un demonio que la amenaza con la frase: “Te hemos estado esperando con mucha paciencia”.

En México, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía clasificó la película como B15, recomendada para mayores de 15 años debido a su contenido violento, lenguaje fuerte y escenas de alta tensión.

Con estos elementos, “El Conjuro 4: Últimos Ritos” se prepara para convertirse en la despedida más oscura y estremecedora de la saga que durante más de una década mantuvo a millones al borde de sus asientos.