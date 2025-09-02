Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 SEP 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Con plantel casi completo, la Selección Argentina se entrena en la previa al partido ante Venezuela

El equipo albiceleste cerrará su participación como local en las Eliminatorias este jueves a las 20.30 en el Monumental.

Hoy 17:15
Entrenamiento Argentina

La Selección argentina realiza su segundo entrenamiento en el país, de cara al partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. Con la clasificación asegurada, Lionel Scaloni aprovechará la semana para realizar pruebas pensando en el futuro.

El gran atractivo será la presencia de Lionel Messi, quien podría disputar su último encuentro oficial como local con la Albiceleste. Tras un primer ensayo con plantel reducido, el entrenador ya cuenta con casi todos los convocados: el único ausente es Alexis Mac Allister, cuyo vuelo se demoró y llegará al país en la noche del martes.

El plantel se entrenó este lunes en el predio con tareas diferenciadas: algunos jugadores realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio, mientras que el resto desarrolló ejercicios tácticos en el campo. Los arqueros practicaron aparte y la jornada cerró con fútbol en espacios reducidos bajo la atenta mirada de Scaloni.

Agenda de la Selección argentina:

  • Miércoles 3 de septiembre: conferencia de prensa de Scaloni al mediodía (horario a confirmar) y entrenamiento cerrado a las 17.00.
  • Jueves 4 de septiembre: partido ante Venezuela a las 20.30 en el Estadio Monumental.
  • Viernes 5 de septiembre: entrenamiento cerrado desde las 11.00.

Con el equipo ya clasificado al Mundial, Scaloni buscará ajustar detalles y seguir probando variantes, mientras la expectativa se centra en lo que podría ser la última función de Messi ante el público argentino.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Eliminatorias Sudamericanas

