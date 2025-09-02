Ingresar
Con plantel casi completo, la Selección Argentina se entrenó en la previa al partido ante Venezuela

El equipo albiceleste cerrará su participación como local en las Eliminatorias este jueves a las 20.30 en el Monumental.

Hoy 18:25

La Selección argentina completó este martes su segundo entrenamiento en el país en la previa al partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Con el equipo ya clasificado, Lionel Scaloni aprovechó para realizar pruebas de cara al futuro, mientras que la atención estará centrada en Lionel Messi, quien jugará su último partido oficial como local con la Albiceleste.

Tras un primer entrenamiento con plantel reducido, Scaloni contó casi con todos sus jugadores disponibles. El único ausente fue Alexis Mac Allister, cuyo vuelo se demoró y llegará este martes por la noche a la Argentina. Por otro lado, Nicolás Otamendi tampoco participó en la práctica y realizó tareas de gimnasio, lo que genera dudas sobre su presencia ante Venezuela.

Durante la jornada, algunos jugadores trabajaron en tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que el resto del plantel realizó ejercicios tácticos en el campo. Los arqueros practicaron en uno de los arcos del complejo, y la jornada cerró con fútbol en espacios reducidos bajo la dirección de Scaloni.

Agenda de la Selección argentina

  • Miércoles 3 de septiembre: Conferencia de Scaloni (horario a confirmar) y entrenamiento cerrado a las 17.00
  • Jueves 4 de septiembre: ARG vs. VEN a las 20.30 en el Estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate
  • Viernes 5 de septiembre: Entrenamiento cerrado a las 11.00

TEMAS Eliminatorias Sudamericanas Selección Argentina de Fútbol

