Diputados provinciales repudiaron un fallo judicial por censura previa

La Legislatura expresó su rechazo a la resolución de la Justicia Federal que prohibió la difusión de audios de funcionarios nacionales. Consideraron que la medida atenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información.

Hoy 17:19

La Cámara de Diputados de la provincia se pronunció esta tarde en contra del reciente fallo de la Justicia Federal que impidió la publicación de audios relacionados con funcionarios del Gobierno Nacional. Los legisladores calificaron la decisión como “un acto de censura previa y un atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información en Argentina”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un comunicado, los diputados provinciales advirtieron que la resolución judicial “no sólo afecta gravemente el ejercicio periodístico, sino que también vulnera preceptos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en pactos internacionales suscritos por el país”.

Con esta postura, la Legislatura se sumó a las voces críticas provenientes de distintos sectores del ámbito político, judicial y periodístico, que en los últimos días expresaron preocupación por el alcance de la medida y su impacto en la transparencia democrática.