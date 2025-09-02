Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 SEP 2025 | 23º
X
Locales

Diputados provinciales repudiaron un fallo judicial por censura previa

La Legislatura expresó su rechazo a la resolución de la Justicia Federal que prohibió la difusión de audios de funcionarios nacionales. Consideraron que la medida atenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información.

Hoy 17:19
Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de la provincia se pronunció esta tarde en contra del reciente fallo de la Justicia Federal que impidió la publicación de audios relacionados con funcionarios del Gobierno Nacional. Los legisladores calificaron la decisión como “un acto de censura previa y un atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información en Argentina”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un comunicado, los diputados provinciales advirtieron que la resolución judicial “no sólo afecta gravemente el ejercicio periodístico, sino que también vulnera preceptos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en pactos internacionales suscritos por el país”.

Con esta postura, la Legislatura se sumó a las voces críticas provenientes de distintos sectores del ámbito político, judicial y periodístico, que en los últimos días expresaron preocupación por el alcance de la medida y su impacto en la transparencia democrática.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Importante operativo en pleno centro: secuestran drogas, millones en efectivo y aprehenden a un motociclista
  2. 2. Productor de Quimilí denuncia estafa millonaria y señala al acusado como prófugo en Chaco
  3. 3. Santiago del Estero será sede del Encuentro Nacional de Jueces y Juezas inspirado en el Papa Francisco
  4. 4. Patricia Bullrich sobre la presentación judicial: "En la Casa Rosada hubo espionaje ilegal armado"
  5. 5. Maduro advierte que está listo para una guerra si EE.UU. invade Venezuela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT