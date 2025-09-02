Ingresar
La Cámara de Diputados rindió un homenaje póstumo a Johnny Mendizábal

La Cámara de Diputados reconoció la trayectoria del recordado cantante santiagueño, exvocalista de Los Alfiles y figura emblemática de la música popular, conocido como “El Cantor del Pueblo”.

Hoy 17:26
Johnny Mendizabal

La Cámara de Diputados provincial realizó esta tarde un reconocimiento póstumo a la memoria de Ramón “Johnny” Mendizábal, el histórico exvocalista de Los Alfiles que se convirtió en una de las voces más queridas de la música popular argentina.

En el homenaje, los legisladores destacaron su legado artístico y su fuerte vínculo con el público: “La figura de Johnny Mendizábal es inseparable de la historia cultural de Santiago del Estero y de la música popular argentina. Su fallecimiento causó profundo dolor en la comunidad artística y en miles de seguidores que lo recordarán siempre como un artista de enorme talento y como un hombre de pueblo”.

Mendizábal, conocido como “El Cantor del Pueblo”, dejó una huella imborrable en la escena musical con su estilo inconfundible y su capacidad de transmitir la identidad y el sentir de la gente a través de sus interpretaciones.

