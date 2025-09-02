Alejandro Véliz llevará la guaracha a los Estados Unidos

El artista santiagueño anunció en sus redes sociales una gira que lo llevará a presentarse en cuatro ciudades a partir del 23 de diciembre.

Hoy 18:02

El reconocido cantante Alejandro Véliz confirmó que la guaracha santiagueña tendrá presencia internacional con una gira que lo llevará a distintos escenarios de los Estados Unidos.

Según adelantó en sus redes sociales, el artista se presentará en Manhattan, Virginia, Florida y Miami, ciudades que recibirán su música en el marco de un tour que comenzará el 23 de diciembre.

Con este nuevo paso en su carrera, Véliz busca expandir la guaracha a nuevos públicos, reafirmando su estilo y consolidando la proyección internacional de un género que nació en Santiago del Estero y hoy conquista escenarios dentro y fuera del país.