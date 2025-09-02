El Dr. Eugenio Zaffaroni disertará en Santiago sobre “El Derecho Penal frente al autoritarismo”

Será en el marco del Encuentro Nacional en Homenaje al Papa Francisco, que reunirá a reconocidas personalidades que reflexionarán sobre los desafíos urgentes de la época actual, tanto para el país como para la región.

Hoy 18:16

En el marco del Encuentro Nacional en Homenaje al Papa Francisco, el Dr. Eugenio Zaffaroni brindará una disertación magistral sobre "El Derecho Penal frente al autoritarismo”, la que tendrá lugar el jueves 4 de septiembre desde las 19.15, en el Óvalo del Parque Sur de la ciudad Capital.

En la oportunidad, la presentación estará a cargo del Dr. Rómulo Abregú, vocal del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) y asesor de incapacidad de la localidad de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que el Dr. Zaffaroni es abogado y escribano. Se desempeña como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Correccional y Criminal de la Capital Federal. Escribano. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Catedrático y autor de numerosas obras y publicaciones jurídicas.

Los interesados en participar deben confirmar su inscripción, en este link de forma gratuita.

Las actividades contemplan disertaciones y paneles que analizarán el legado del Pontífice argentino, desde la óptica jurídica, social y religiosa, bajo la organización de COPAJU y el Poder Judicial de Santiago del Estero, por medio del Centro Único de Capacitación.

La apertura del evento está prevista para el jueves próximo, a las 16, que se extenderá en doble turno el vienes 5, ocasión en la que expondrá el Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia. Su conferencia se denomina “Justicia, sociedad y democracia en la Encíclica Fratelli Tutti”.