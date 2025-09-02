Ingresar
Sarmiento fue contundente y goleó a Yanda en el cierre de la fecha

El Profe dominó de principio a fin y se impuso por 5-0 en La Banda.

Hoy 18:20
Foto: Prensa Sarmiento

Sarmiento no dejó dudas y venció con autoridad a Yanda por 5-0 en La Banda, en el partido que cerró la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El Profe dominó de principio a fin y construyó una goleada gracias a los tantos de Coria, Abregu, Alarcón, Tevez y Rojas. Con este resultado, el conjunto bandeño quedó quinto en la Zona A con 11 puntos, mientras que Yanda sigue penúltimo con cuatro unidades.

En la próxima jornada, Sarmiento visitará a Central Córdoba, mientras que Yanda recibirá a Banfield en busca de recuperarse.

Todos los resultados de la fecha

  • Sportivo Fernández 2-0 Banfield
  • Unión Santiago 3-0 Independiente (B)
  • Villa Unión 1-2 Estudiantes
  • Comercio 2-0 Central Argentino
  • Defensores de Forres 1-2 Agua y Energía
  • Central Córdoba 2-0 Atlético Forres
  • Unión de Beltrán 5-2 Güemes
  • Independiente (F) 1-3 Vélez
  • Instituto Santiago 4-3 Mitre
  • Sarmiento 5-0 Yanda

