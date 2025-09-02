Sarmiento fue contundente y goleó a Yanda en el cierre de la fecha

El Profe dominó de principio a fin y se impuso por 5-0 en La Banda.

Hoy 18:20

Sarmiento no dejó dudas y venció con autoridad a Yanda por 5-0 en La Banda, en el partido que cerró la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El Profe dominó de principio a fin y construyó una goleada gracias a los tantos de Coria, Abregu, Alarcón, Tevez y Rojas. Con este resultado, el conjunto bandeño quedó quinto en la Zona A con 11 puntos, mientras que Yanda sigue penúltimo con cuatro unidades.

En la próxima jornada, Sarmiento visitará a Central Córdoba, mientras que Yanda recibirá a Banfield en busca de recuperarse.

