El Juez brasilero Sami Storch se presenta este miércoles y jueves en la provincia

El creador del Derecho Sistémico dictará su reconocido seminario internacional en Argentina este 3 y 4 de septiembre.

Hoy 19:26

Los encuentros presenciales contarán con dos ejes temáticos: crímenes y violencia, e infancia y juventud. La actividad, organizada por NASER University,  garantiza un aprendizaje intensivo y cercano con el referente internacional.

La primera jornada,  miércoles 3 de 16 a 20 horas, Storch abordará el eje de crímenes y violencia. Y jueves 4 de septiembre de 9 a 13 horas, la temática infancia y juventud. La cita será en el salón de Leandro N. Alem 148, frente a la Casa de Gobierno.

La metodología propuesta combina teoría, dinámicas vivenciales y ejemplos basados en la experiencia de Storch como juez en Brasil. Su creación del Derecho Sistémico logró reconocimiento internacional al introducir un enfoque innovador en procesos judiciales complejos.

La idea central consiste en integrar herramientas de constelaciones familiares y teorías sistémicas al ámbito legal, con el objetivo de comprender y resolver disputas de raíz.

El magistrado brasileño sostiene que este enfoque genera mejores resultados en la resolución de conflictos. Su aporte trascendió el ámbito judicial y despertó interés en profesionales de la psicología, el trabajo social, la mediación y la educación.

Para mayor información sobre la presentación del doctor, comunicarse a través de la página https://www.naser.com.ar.

