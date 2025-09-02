Neder: "Sin libertad de expresión no hay pleno funcionamiento democrático"

El senador nacional se refirió a las polémicas decisiones adoptadas por el juez Alejandro Maraniello tras la denuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Hoy 19:54

El senador nacional y presidente del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, José Emilio Neder, expresó su preocupación con referencia a las polémicas decisiones adoptadas por el juez Alejandro Maraniello a instancias de una denuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“La libertad de prensa se basa y se sostiene sobre nuestro sistema democrático y republicano, con protección constitucional en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La libertad de expresión no debe ser coartada por ninguna decisión política ni judicial, y debe estar garantizada en todas sus formas y manifestaciones por cuanto es un derecho fundamental de todas las personas”, puntualizó.

“Sin libertad de expresión no hay pleno funcionamiento democrático. Esta decisión judicial es propia de gobiernos autoritarios y totalitarios, que con su censura terminan degradando la institucionalidad del país”, concluyó Neder.