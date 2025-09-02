Quimsa integrará el Grupo C de la Liga Sudamericana: ¿cuáles serán sus rivales?

La Fusión buscará un nuevo título internacional al enfrentarse con Corinthians, Defensor Sporting y Alvarado de Ecuador.

Hoy 20:09

La Oficina Regional de FIBA en las Américas, junto con la Confederación Sudamericana de Básquetbol (CONSUBASQUET), confirmó que la Liga Sudamericana de Básquet (LSB) 2025 se disputará a partir del 3 de octubre, con la participación de 16 equipos de ocho países de la región.

En esta edición, Quimsa, representante de Santiago del Estero, formará parte del Grupo C, que tendrá como sede a São Paulo, Brasil. Los encuentros se jugarán entre el 24 y el 26 de octubre en el Ginásio Wlamir Marques, con Corinthians como anfitrión. Los rivales de la Fusión serán Defensor Sporting (Uruguay) y ABC Camp Importadora Alvarado (Ecuador).

La conformación de los grupos es la siguiente:

Grupo A (3 al 5 de octubre – Pilar, Paraguay)

Olimpia Kings (PAR, anfitrión), CD Jorge Guzmán (ECU), Oberá Tenis Club (ARG), Baurú (BRA).

Grupo B (9 al 11 de octubre – Sucre, Bolivia)

Universitario de Sucre (BOL, anfitrión), Ferro (ARG), Vasco da Gama (BRA), Motilones del Norte (COL).

Grupo C (24 al 26 de octubre – São Paulo, Brasil)

Corinthians (BRA, anfitrión), Quimsa (ARG), Defensor Sporting (URU), ABC Camp Importadora Alvarado (ECU).

Grupo D (27 al 29 de octubre – Asunción, Paraguay)

Deportivo San José (PAR, anfitrión), Regatas Corrientes (ARG), Pinheiros (BRA), CDC Leones (CHI).

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a nuevos cuadrangulares, para luego obtener los clasificados al Final 4.

Esta será la 28ª edición de la LSB, certamen que reúne a los principales clubes del continente. El último campeón fue Nacional de Uruguay, en 2024.